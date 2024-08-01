BIST 10.864
DOLAR 33,12
EURO 35,81
ALTIN 2.593,72
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya Youtube'a karşı harekete geçti Youtube'a girmek isteyenlere sürpriz

Rusya Youtube'a karşı harekete geçti Youtube'a girmek isteyenlere sürpriz

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlanırken, bazı vatandaşlar sitedeki videolara erişimin tümüyle engellendiğini bildiriyor.

Abone ol

Downdetector verilerine göre Rusya'daki kullanıcılar, bugün sabah saatlerinden itibaren YouTube’a erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Bazı kullanıcılar cep telefonlarından YouTube'a erişimin yavaşladığını ifade ederken, bilgisayar gibi diğer cihazlardan ise sitedeki videoların artık yüklenmediğini belirtiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey söyleyemem. Telefonda normal çalışıyor, her şey yükleniyor.” dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik tutumu nedeniyle YouTube’un hızının yüzde 70 oranında düşürüleceğini söylemişti.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere erişim engeli getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
C Takımı 2 filmi çekimleri devam ediyor! Yeni isimlerle maceradan maceraya koşulacak
C Takımı 2 filmi çekimleri devam ediyor! Yeni isimlerle maceradan maceraya koşulacak
EPDK'dan 'doğal gaza zam' açıklaması: Zam yüzde 38 değil yüzde 24,4
EPDK'dan 'doğal gaza zam' açıklaması: Zam yüzde 38 değil yüzde 24,4
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif öldürüldü mü? Hamas'tan açıklama
Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif öldürüldü mü? Hamas'tan açıklama
Ev alacaklar dikkat! Dolandırıcıların tapu oyununa aman kanmayın
Ev alacaklar dikkat! Dolandırıcıların tapu oyununa aman kanmayın
Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi
Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu! Kan donduran itiraf
Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu! Kan donduran itiraf
'Türk Telekom Bulut' ile uçtan uca dijital çözüm
'Türk Telekom Bulut' ile uçtan uca dijital çözüm
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
CHP lideri Özgür Özel: "Bu da bizim balkon konuşmamız"
CHP lideri Özgür Özel: "Bu da bizim balkon konuşmamız"
İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu