C Takımı 2 filmi çekimleri devam ediyor! Yeni isimlerle maceradan maceraya koşulacak

Vizyonda büyük ilgi gören C Takımı filminin ikincisi için sete çıkıldı. Kastamonu’da devam eden çekimlerde ilk filmin oyuncularına eklenen yeni isimlerle güçlenen kadro, serinin ikinci filminde de maceradan maceraya koşacak.

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Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Vahdet Erdoğan’ın yazdığı hikayeden yola çıkarak senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı Greenart Grup imzalı C Takımı filminin ikincisinin çekimleri başladı.

Serinin ilk filmi Şubat ayında vizyona girdiğinde seyirciden büyük ilgi gördü ve 9 Ağustos’ta yeniden vizyona çıkıyor. Bir yandan ilk filmin başarısı devam ederken diğer taraftan serinin ikinci filminin çekimler Kastamonu’da devam ediyor.

Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna tam kadro devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı’nın yanı sıra Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve bir diğer başarılı fenomen Onur Sermik de C Takımı 2’de izleyicinin karşısına çıkacak.

Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan altı karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul’u terk etmek zorunda kalmıştı. Kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı’nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu’da izleyeceğiz.

Ağustos ayında çekimleri tamamlanacak olan C Takımı 2, Şubat 2025’te vizyona girecek.