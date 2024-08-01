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Çocukları zorla çalıştırıyorlardı! Marmaris'te gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Çocukları zorla çalıştırıyorlardı! Marmaris'te gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde küçük yaştaki çocukları alıkoyarak zorla satış yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, turizm sezonunda ilçeye getirilen bazı çocuklara kalabalık yerlerde zorla bazı ürünlerin satışının yaptırıldığını belirledi.

Çocukların tutuldukları 2 evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer, 16 bin 604 lira, 210 İngiliz sterlini, 50 avro, 10 dolar, satışı yapılan çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.

Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1'i ise Marmaris'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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