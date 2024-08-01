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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) güvendiklerini belirterek, "TFF'den beklentimiz, sosyal medya algıları ve baskılarına itibar etmeden doğru bildikleri yolda ilerlemesidir." dedi.

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Başkan Koç, TFF ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF Yönetim Kuruluna güvendiklerini belirten Ali Koç, "TFF Başkanı adaleti sahaya getireceklerini söylüyor. Şampiyonlukların sahada kazanıldığı algısı arttıkça kalite ve güven artacaktır. Son 2 yılda çok ciddi isimler Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu da ilgi ve alakayı arttıracaktır. BeIN Sports Süper Lig'i dünyaya açacak. Bizim de Türk futbolunu dünyada seyredilebilir hale getirmemiz lazım. TFF'den beklentimiz, sosyal medya algıları ve baskılarına itibar etmeden doğru bildikleri yolda ilerlemesidir. Bunu yapacaklarına inanıyorum. İnanın bu gerçekleştiği takdirde futbolda çok şey değişecektir. Kurullarda bazı isimlerle ilgili algılar yaratılmakta. Bu federasyonun boyun eğmeyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Korsan yayıncılıkla mücadelenin önemine değinen Koç, "Korsan yayıncılık konusunda yayıncı kuruluş ve devletimiz elinden geleni yapıyor. Ancak yeterli değil. Gerekli teknolojik uygulamaların devletimizin de teşvikiyle yapılması lazım. Bu 10-20 milyon dolarlık bir yatırım. Korsanı tamamen kaldıramayız ama minimize edebiliriz. Kalite ve adalet duygusu, buraya gelen futbolcuların ve hocaların seviyesi arttıkça 3 sene sonra 350-400 milyon doları konuşabilecek duruma geliriz. Yayıncı kuruluşa da teşekkür ediyorum. Yeni yayın ihalesi hayırlı ve uğurlu olsun. Geçmişe nazaran iki misli arttı. Bardağı yarı dolu görürsek bu önemli bir başarı. Bardağı yarı boş görürsek de rakamlar nereden nereye geldi. Geçmiş federasyona hakkını vermek lazım. Yaptığı doğru işlerden biridir. Bazı şeyler geliştiği takdirde 3 sene sonra daha farklı rakamlar konuşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

 "Türk futbol ekonomisinin sürdürülebilir hale getirilmesi lazım"

Kulüplerin Spor Toto gelirlerinin çok daha fazla olması gerektiğine vurgu yapan Ali Koç, "Kulüpler büyük yatırımlar yapıyor. Bu isimleri getirmek zor ama daha zoru bu oyuncuları burada tutmak. Tez zamanda Türk futbol ekonomisinin sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Aksi halde Türkiye bahis cenneti haline geliyor. Şike oluyor ne yazık ki." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilir ekonomi için en çabuk yöntemin Spor Toto gelirleri olduğunu dile getiren Koç, "Bu federasyonun çok yol kat edeceğini düşünüyorum. Tüm kulüplerin Spor Toto geliri 12 milyon dolar. Bu rakamın 330-340 milyon dolar olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konuda çalışma yapılıyor. Hakem yönetimi ve cezaların belli bir standarda bağlanması lazım. En büyük beklentimiz bu." ifadelerini kullandı.

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