BIST 10.861
DOLAR 33,07
EURO 35,79
ALTIN 2.608,68
HABER /  GÜNCEL

Oğlu anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den ilk açıklama

Oğlu anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den ilk açıklama

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili Abdüllatif Şener açıklama yaptı.

Abone ol

Ankara'da dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren  eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Şener'in 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan  Abdüllatif Şener, ilk detaylı açıklamasını X hesabından yaptı. Şener şunları kaydetti:

Dün meydana gelen olay, ailemizi derinden sarsmıştır. Bu vesile ile taziyelerini bildiren, acımızı paylaşan cevap veremediğim tüm dostlarımıza teşekkür ederim.
Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.
Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı.
Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz.

İlgili Haberler
Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini öldürdü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor! En yüksek artış o şehirde olacak
Foto Galeri Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor! En yüksek artış o şehirde olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çocukları zorla çalıştırıyorlardı! Marmaris'te gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Çocukları zorla çalıştırıyorlardı! Marmaris'te gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması
Rusya Youtube'a karşı harekete geçti Youtube'a girmek isteyenlere sürpriz
Rusya Youtube'a karşı harekete geçti Youtube'a girmek isteyenlere sürpriz
C Takımı 2 filmi çekimleri devam ediyor! Yeni isimlerle maceradan maceraya koşulacak
C Takımı 2 filmi çekimleri devam ediyor! Yeni isimlerle maceradan maceraya koşulacak
EPDK'dan 'doğal gaza zam' açıklaması: Zam yüzde 38 değil yüzde 24,4
EPDK'dan 'doğal gaza zam' açıklaması: Zam yüzde 38 değil yüzde 24,4
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif öldürüldü mü? Hamas'tan açıklama
Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif öldürüldü mü? Hamas'tan açıklama
Ev alacaklar dikkat! Dolandırıcıların tapu oyununa aman kanmayın
Ev alacaklar dikkat! Dolandırıcıların tapu oyununa aman kanmayın
Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi
Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu! Kan donduran itiraf
Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu! Kan donduran itiraf
'Türk Telekom Bulut' ile uçtan uca dijital çözüm
'Türk Telekom Bulut' ile uçtan uca dijital çözüm
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu