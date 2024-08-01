Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor! En yüksek artış o şehirde olacak
Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması beklenirken, 22 ilin ise nüfusu azalacak. TÜİK'in projeksiyonuna göre, bu dönemde Türkiye'nin nüfusunun 2,8 milyon artacağı tahmin ediliyor.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor. TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak.
Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak.
Mega kenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.
Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkentin nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak. Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.