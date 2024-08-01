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Nissan'dan ağustos ayı kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nissan'dan ağustos ayı kampanyası

Nissan Türkiye, gelişmiş güvenlik teknolojilerini (GSR2) içeren yeni modelleriyle cazip fiyat avantajlarını ağustos ayında da sürdürdüğünü duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, C-SUV segmentinde yer alan Nissan Qashqai'nin ağustos ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor. Modelin hafif hibrit ve dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 kilometreye kadar menzil sunan "e-POWER" modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 100 bin lira nakit alım desteği sunuluyor.

Juke'da iki kampanya bir arada sunuluyor

Şehir hayatının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke ise ikonik sarı rengiyle geri döndü. Türkiye tanıtımı haziranda gerçekleşen aracın konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımı, dikkati çekiyor.

Yeni donanım paketi N-Sport'ta, aracın tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor. GSR2 ile zorunlu kılınan güvenlik sistemleri ise standart olarak sunuluyor.

Yeni Nissan Juke'un ağustosa özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin lira nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyeleri ise 100 bin lira nakit alım desteğine ek 150 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajıyla sahiplerini bekliyor.

Nissan Türkiye, GSR2'nin zorunlu kıldığı standart gelişmiş güvenlik teknolojilerini müşterileriyle buluşturuyor. Yeni güvenlik teknolojilerini tüm yeni araç modellerine entegre eden Nissan Türkiye, ek olarak mevcut modellerinin güvenlik özelliklerini de sürekli güncelliyor.

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