Busenaz Sürmeneli'nin olası rakibi trans birey çıktı sosyal medyada gündem oldu

Busenaz Sürmeneli'nin Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finaldeki olası rakibi en büyük engel erkeklikten döndüğü söylenen ve geçen yıl yarışmalara katılmasına izin verilmeyen Cezayirli boksör Imane Khelif, sosyal medyada gündem oldu.

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Busenaz Sürmeneli çeyrek finali geçerse yarı finalde olası rakiplerinden biri Cezayirli Imane Khelif olacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kg kategorisi son 16 turunda ilginç bir olay yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekildi.

Diz çöküp ağladı

Aldığı yumruk sonrası hakeme maçtan çekildiğini işaret eden Carini, daha sonra ringin ortasında diz çöküp ağladı. Mücadelenin ardından İtalyan basınına gözyaşları içerisinde kısa bir açıklama yapan Carini; 'Hayatımda hiç bu kadar sert yumruk yememiştim. Artık karar IOC'nin.' dedi.

Kendisi geçen sene yüksek testosteron oranı nedeniyle dünya şampiyonasından diskalifiye edilmişti. Ancak olimpiyatlara kabul edildi.

İtalya olmak üzere (ilk turdaki rakibi İtalyandı) çeşitli çevreler tepki gösterdi. IOC sözcüsü Mark Adams ise gazetecilere verdiği demeçte," kadınlar kategorisinde yarışan herkes uygunluk kriterlerine uyuyor " dedi. Pasaportlarında kadınlar ve durumun böyle olduğu ve kadın oldukları belirtiliyor.

Bu duruma sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Kullanıcılar, rezalete isyan ederken Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ni gereğini yapması ve ortalığı ayağa kaldırma çağrısı yaptı.