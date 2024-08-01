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Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi

Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi

Merkez Bankası, piyasadaki fazla Türk Lirası ile ilgili yeni bir adım attı. Karara göre TCMB, gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açabilecek. Fazla likidite dün itibarıyla 220 milyar TL civarındaydı.

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Piyasalarda fazla likidite ve gecelik faizler yakından takip edilmeye devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir adım geldi.

Yeni adım ile sterilizasyon araçlarına güniçi ek TL depo alım ihaleleri eklendi. Karar ile piyasadaki fazla Türk Lirası'nın azaltılması hedefleniyor.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıda, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11.00-11.30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine" karar verildiğini duyurdu.

FAZLA LİKİDİTE 220 MİLYAR LİRA
TCMB'nin yeni adımı gecelik faizlerin koridorun alt bandına yaklaşmasıyla birlikte geldi. Piyasalarda süreç yakından takip ediliyordu.

Fazla likidite dün itibarıyla 220 milyar TL civarındaydı. Gecelik faiz ise dün yüzde 47,02 ile faiz koridorunun alt bandına geldi.

Temmuz ayında bir hafta boyunca politika faizinin altına kalan gecelik faiz, depo ihalelerinin desteğiyle yeniden yüzde 50 seviyesinin üzerine çıktı ancak kalıcı olamadı.

Mart ayında faiz koridorunun alt bandı yüzde 47, üst bandı yüzde 53 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, geçen hafta döviz alımı içeren Türk Lirası swap işlemlerini tersine çevirmiş ve satış yönlü ihalelere başlamıştı.

KAYNAK: REUTERS

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