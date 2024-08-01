2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, 3 raundtan da galip ayrılarak mücadeleyi 5-0 kazanmayı bildi ve çeyrek finale çıktı.

SIRADAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek.Bu karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.04'te başlayacak.

"BİRAZ ZORLANDIM"

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Turnuvanın ilk maçı, çok baskılı bir boksörle oynadığım için biraz zorlandım. Ben genelde durarak karşılaştığım rakiplerimle daha iyi dövüşüyorum. Tek bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Şimdi ufak bir antrenmanımız var, oraya gitmem lazım."