İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti nedeniyle, yarın 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

YURT GENELİNDE 1 GÜNLÜK YAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

DOHA'DA DEFNEDİLECEK

İsmail Heniyye, yarın Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek.