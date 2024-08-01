MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür

MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen zorlu müzakereler boyunca yanımızda olan Türkiye dahil tüm müttefiklerimize minnettarım" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, MİT'in kontrolünde gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı mümkün kılan Türkiye'ye derin müteşekkiriz" dedi.