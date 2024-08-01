BIST 10.798
DOLAR 33,11
EURO 35,82
ALTIN 2.593,11
HABER /  DÜNYA

MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür

MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür

MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen zorlu müzakereler boyunca yanımızda olan Türkiye dahil tüm müttefiklerimize minnettarım" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, MİT'in kontrolünde gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı mümkün kılan Türkiye'ye derin müteşekkiriz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Rekabet Kurulu, o firmaya 2.3 milyon lira para cezası kesti
Rekabet Kurulu, o firmaya 2.3 milyon lira para cezası kesti
SGK ve 13 banka emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı
SGK ve 13 banka emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Heniyye'nin cenaze törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Heniyye'nin cenaze törenine katılacak
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan kıta sahanlığı açıklaması!
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan kıta sahanlığı açıklaması!
Açıköğretim ücretlerine zam
Açıköğretim ücretlerine zam
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti