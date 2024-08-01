Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT'in koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilen esir takasının, Türkiye'nin müzakere ve barış konusundaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

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Türkiye, bir kez daha uluslararası barış katkı sağlayan bir operasyona imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine ettiği takas operasyonunda, Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası gerçekleştirildi.

Almanya, Slovenya, Belarus’u da içeren anlaşma kapsamında; Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirler, bugün serbest bırakıldı.

ÖMER ÇELİK: "BARIŞ ODAKLI DİPLOMASİMİZ SONUÇ VERİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

"7 ÜLKEDEKİ 26 KİŞİNİN TAKASI YAPILDI"

Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye'nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE, DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR"

Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 'yurtta sulh, cihanda sulh' şiarı ile bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor.