BIST 10.798
DOLAR 33,11
EURO 35,82
ALTIN 2.593,11
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor

Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT'in koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilen esir takasının, Türkiye'nin müzakere ve barış konusundaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Abone ol

Türkiye, bir kez daha uluslararası barış katkı sağlayan bir operasyona imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine ettiği takas operasyonunda, Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası gerçekleştirildi.

Almanya, Slovenya, Belarus’u da içeren anlaşma kapsamında; Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirler, bugün serbest bırakıldı.

ÖMER ÇELİK: "BARIŞ ODAKLI DİPLOMASİMİZ SONUÇ VERİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

"7 ÜLKEDEKİ 26 KİŞİNİN TAKASI YAPILDI"

Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye'nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE, DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR"

Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 'yurtta sulh, cihanda sulh' şiarı ile bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Rekabet Kurulu, o firmaya 2.3 milyon lira para cezası kesti
Rekabet Kurulu, o firmaya 2.3 milyon lira para cezası kesti
SGK ve 13 banka emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı
SGK ve 13 banka emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Heniyye'nin cenaze törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Heniyye'nin cenaze törenine katılacak
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan kıta sahanlığı açıklaması!
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan kıta sahanlığı açıklaması!
Açıköğretim ücretlerine zam
Açıköğretim ücretlerine zam
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti
İsrail-Hizbullah arasındaki gerilim tırmanıyor! Lübnan'dan açıklama geldi: Hazırız!
İsrail-Hizbullah arasındaki gerilim tırmanıyor! Lübnan'dan açıklama geldi: Hazırız!