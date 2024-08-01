Trabzonspor Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ruzomberok'u 1-0 yenerek 3. tura yükseldi. Galibiyeti getiren golü 65. dakikada yeni transfer Draguş kaydetti. Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Rapid Wien - Wisla Krakow turunun galibiyle karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ruzomberok'u 1-0 mağlup etti.

Bordo mavililer bu sonucun ardından adını 3. tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ruzomberok'u 1-0 mağlup etti.

Bordo mavililer bu sonucun ardından adını 3. tura yazdırdı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 65. dakikada yeni transfer Draguş kaydetti.

Trabzonspor 3. ön eleme turunda Rapid Wien - Wisla Krakow turunun galibiyle karşılaşacak.

Bakanlar Memişoğlu ve Uraloğlu maçı izledi

Trabzon'da çeşitli programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, beraberindekilerle Trabzon'a gelerek daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu takımın karşılaşmasını izledi. Papara Park'a gelişinde Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarlar ile fotoğraf çektirdi.

Taraftarlar stadın büyük bölümünü doldurdu

Geçen sezon Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle son 4 maçını seyircisiz oynayan Trabzonspor, bu sezonun ilk maçını dolu tribünlere oynadı.

Papara Park Stadı'nın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.

Trabzonspor - Ruzomberok maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Trabzonspor, bir üst tura yükseldi.

Pozisyon83'Rakip yarı alanda topla buluşan Nwakaeme, üç rakip futbolcuyu çalımladıktan sonra faul ile birlikte yerde kaldı. Karar faul.

77'UĞURCAN! Ruzomberok'un atağında Hladik, Stefano Denswil'den sıyrıldı ve sol çaprazdan kaleyi yokladı. Uğurcan, yine mutlak bir golü engelledi.

74'Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Edin Visca, son çizgiye indi ve içeri ortaladı. Nwakaeme'nin kafayla yaptığı vuruş kalecide kaldı.

65'GOOOOOOOLLLL! Trabzonspor, Dragus'un golüyle maçta öne geçti.

62'Konuk ekipte sağ kanattan yapılan ortaya kale sahasında ön direkte Gabriel kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

54'KAÇTI! Trabzonspor, Dragus ile mutlak gol şansından yararlanamadı. Trezeguet'nin sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Dragus, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

43'Etkili gelen Ruzomberok'ta ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan Lavrincik'in vurduğu şut çerçeveyi bulmadı.

40'Temsilcimiz, Cihan Çanak ile önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Cihan, bekletmeden kaleyi düşündü top savunmadan döndü.

35'KALECİ UĞURCAN! Ceza sahasına gelen ortayı soldan Gerec, kale sahasına gönderdi. Altıpas içinde Chrien tek vuruşunda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

31'Trabzonspor'da Ozan Tufan, orta alanda baskı yaparak topu kaptı ve bekletmeden savunma arkasına hareketlenen Edin Visca'ya pas denedi ancak rakip savunmadan geçmedi.

28'KALEMİZDE BÜYÜK TEHLİKE! Ruzomberok'un geliştirdiği hızlı atakta Tucny, arka direğe ortaladı. Martin Chrien'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

26'Ruzomberok'da Samuel Lavrincik'in sağ kanattan yaptığı ortaya hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

23'KAÇTI! Sağ kanattan ceza sahasına giren Visca, kale sahasına pasını yerden çıkardı. Trezeguet'nin topa yakın mesafeden vuruşunu kaleci Frühwald inanılmaz çıkardı.

12'Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Trezeguet, kale sahasında çaprazdan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Draguş uzak noktada topa dokunamadı. Aut.

9'Temsilcimiz maçın başında topla daha çok oynayan taraf. Rakip yarı alanda topu alan Cihan Canak, çizgiye kadar gelip içeri ortaladı. Savunma kademede dikkatli.

6'Trezeguet'in sağ ayağıyla ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş, Ruzomberok kalecisi Tomas Fruhwald'da kaldı.

3'Visca'dan aldığı pasla sağ koridoru kullanıp rakip yarı alana geçen Pedro Malheiro, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar faul.

Maç Başladı1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Trabzonspor.

Trabzonspor - Ruzomberok ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Vişça, Cihan, Trezeguet, Dragus

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec