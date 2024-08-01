Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde!

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Paris2024'teki ilk boks madalyamızı garantiledi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.