BIST 10.798
DOLAR 33,10
EURO 35,80
ALTIN 2.595,50
HABER /  EKONOMİ

Bitcoin'de düşüş! 64 bin doların altına geriledi

Bitcoin'de düşüş! 64 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle 64 bin doların altına gerileyerek son 24 saatte yüzde 4,2 değer kaybetti..

Abone ol

En fazla işlem göre kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin artmasıyla yükselişe geçmişti..

Ancak Orta Doğu'da artan gerginlik nedeniyle tekrar düşüşe geçti.

Yüzde 4,2 değer kaybetti

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,2 azalarak 2 trilyon 290 milyar dolara düştü.

Analistler, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar neticesinde Orta Doğu’da artan gerginliğin, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarda satış yapmalarına neden olduğunu ifade ediyor.

Fed'in faiz kararı da etkili oldu

Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede atacağı adımların da kripto para piyasasındaki seyri etkileyeceği kaydediliyor.

64 bin doların altına düştü

Saat 18.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,3’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 63 bin 540 dolar seviyesine gerildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5 değer kaybederek 3 bin 130 dolar seviyesine düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor - Ruzomberok / Canlı yayın
Trabzonspor - Ruzomberok / Canlı yayın
Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a transfer telefonu
Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a transfer telefonu
Rusya'dan MİT operasyonuyla ilgili açıklama
Rusya'dan MİT operasyonuyla ilgili açıklama
Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde!
Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde!
MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür
MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Rekabet Kurulu, o firmaya 2.3 milyon lira para cezası kesti
Rekabet Kurulu, o firmaya 2.3 milyon lira para cezası kesti