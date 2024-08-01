Haniye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle yarın tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.Abone ol
Açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptı.
Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini hatırlattı.
Erbaş, "Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır. Mekânı cennet olsun" dedi.