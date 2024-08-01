BIST 10.798
DOLAR 33,08
EURO 35,80
ALTIN 2.598,85
HABER /  DÜNYA

Haniye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Haniye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle yarın tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Abone ol

Açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptı.

Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini hatırlattı.

Erbaş, "Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır. Mekânı cennet olsun" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı
İzmir'de terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
İsrail Sağlık Bakanlığı muhtemel saldırılara karşı "alarm" seviyesini yükseltti
İsrail Sağlık Bakanlığı muhtemel saldırılara karşı "alarm" seviyesini yükseltti
Bakan Fidan'dan takas operasyonuna ilişkin açıklama!
Bakan Fidan'dan takas operasyonuna ilişkin açıklama!
Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Bitcoin'de düşüş! 64 bin doların altına geriledi
Bitcoin'de düşüş! 64 bin doların altına geriledi
Trabzonspor Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Trabzonspor Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a transfer telefonu
Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a transfer telefonu
Rusya'dan MİT operasyonuyla ilgili açıklama
Rusya'dan MİT operasyonuyla ilgili açıklama
Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde!
Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde!
MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür
MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor