Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze meselesini ve Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da yapılan suikastı ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon diplomasisini sürdürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki olayları ele aldı.

ABD KONGRESİ'NDE NETANYAHU'NUN ALKIŞLANMASI

İsrail'de Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini belirten Erdoğan, ABD Kongresi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

"HENİYYE'YE SUİKAST ATEŞKESE AĞIR BİR DARBE İNDİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır bir darbe indirdiğinin de altını çizdi.

BIDEN TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden ise, MİT'in gerçekleştirdiği başarılı rehine takasından dolayı teşekkürlerini iletti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.