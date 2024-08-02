Karadeniz'de fırtınalar ormanları vurdu: Binlerce ağaç hasar aldı

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, yağış ve hortumlar sonucu meydana gelen orman tahribatı, bölgenin ekolojik dengesini ciddi şekilde etkiledi. 8 ay gibi kısa bir sürede 400 bin metreküp ağaç devrildi ya da kırıldı.

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Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle kayın, köknar ve karaçam ağaçları devrildi. 8 ayda 400 bin metreküp ağaç kaybı yaşandı.

Bartın, Zonguldak ve Karabük'teki ormanlık arazilerde ağaçlar tek tek devrilmeye başladı.

NTV'nin haberine göre, 2023 yılının kasım ayından 2024'ün Haziran ayına kadar ciddi ağaç kayıpları görüldü. Bunun üzerine bölgede hasar tespit çalışması yapıldı.

Şu ana kadar devrilen ve kırılan ağaç miktarının 400 bin metreküp olduğu belirlendi.

Hasar gören ağaçların ülke ekonomisine kazandırılması isteniyor.