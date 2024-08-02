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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Instagram'a erişim engeli getirildi Haniye paylaşımlarını sansürlemişlerdi

Instagram'a erişim engeli getirildi Haniye paylaşımlarını sansürlemişlerdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnstagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Son günlerde İnstagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar yer aldı.

BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili şu karar görüldü:

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yapılan bazı paylaşımları bilinçli olarak engellediği ileri sürülmüştü.

Duruma tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın bir gün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların inisiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut” demişti.

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