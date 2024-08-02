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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda RAMS Başakhehir'in rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda RAMS Başakhehir'in rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. 3. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi Arnavutluk temsilcisi Partizani'yi eleyen Gürcistan takımı Iberia Tiflis oldu

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Oynanan rövanş maçlarının sonunda RAMS Başakşehir, Paide (Estonya), AEK Atina (Yunanistan), Paks (Macaristan), Mlada Boleslav (Çekya), St. Gallen (İsviçre), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Olimpija Ljubljana (Slovenya), Osijek (Hırvatistan), Ararat-Armenia (Ermenistan), Brondby (Danimarka), Banik (Çekya), Zrinjski (Bosna Hersek), Ordabasy (Kazakistan), Astana (Kazakistan), Puskas Akademia (Macaristan), Hajduk Split (Hırvatistan), Zürich (İsviçre), St. Mirren (İskoçya), Slask (Polonya), Zira (Azerbaycan), Iberia Tiflis (Gürcistan), CFR Cluj (Romanya), Gent (Belçika), Vikingur Reykjavik (İzlanda), Hapoel Beer Sheva (İsrail), St. Patrick's (İrlanda), Noah (Ermenistan), Djurgarden (İsveç), Legia (Polonya), Kopenhag (Danimarka), Maribor (Slovenya), Tromso (Norveç), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Brann (Norveç), Sabah (Azerbaycan), Vitoria SC (Portekiz) ve CSKA 1948 (Bulgaristan) tur atladı.

Arnavutluk ekibi Partizani'yi eleyen Gürcistan takımı Iberia Tiflis, bir sonraki turda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

La Fiorita-RAMS Başakşehir: 0-4 (1-6)

Sabah-Maccabi Haifa: 3-6 (3-0) (3-2 Penaltılarla)

Brann-Go Ahead Eagles: 2-1 (0-0)

Cherno More-Hapoel Beer Sheva: 1-2 (0-0)

Vaduz-St. Patrick's: 2-2 (1-3)

Torpedo Kutaisi-Omonoia: 1-2 (1-3)

Tromso-KuPS: 1-0 (1-0)

Kopenhag-Magpies: 5-1 (3-0)

Caernarforn-Legia: 0-5 (0-6)

Progres-Djurgarden: 1-0 (0-3)

Sliema-Noah: 0-0 (0-7)

Paide-Stjarnan: 4-0 (1-2)

Inter Escaldes-AEK Atina: 0-4 (3-4)

AEK Larnaca-Paks: 0-2 (0-3)

TransINVEST-Mlada Boleslav: 0-1 (0-2)

Tobol-St. Gallen: 0-1 (1-4)

Pafos-Zalgris Vilnius: 3-0 (1-2)

Polissya Zhytomyr-Olimpija Ljubljana: 1-2 (0-2)

Levadia-Osijek: 0-1 (1-5)

Ararat-Armenia-Zimbru: 3-1 (3-0)

Llapi-Brondby: 2-2 (0-6)

Urartu-Banik: 0-2 (1-5)

Bravo-Zrinjski: 1-3 (1-0)

Ordabasy-Differdange: 4-3 (0-1) (4-3 Penaltılarla)

Astana-Milsami: 1-0 (1-1)

Puskas Akademia-Dnipro-1: 3-0 (Hükmen) (3-0) (Hükmen)

Vitoria SC-Floriana: 4-0 (0-1)

HB Torshavn-Hajduk Split: 0-0 (0-2)

Buducnost Podgorica-CSKA 1948: 1-1 (0-1)

Shelbourne-Zürich: 0-0 (0-3)

St. Mirren-Valur: 4-1 (0-0)

Slask-Riga: 3-1 (0-1)

Dunajska Streda-Zira: 1-2 (0-4)

Partizani-Iberia Tiflis: 0-0 (0-2)

Neman-CFR Cluj: 0-5 (0-0)

Vikingur-Gent: 0-3 (1-4)

Egnatia-Vikingur Reykjavik: 0-2 (1-0)

U Craiova-Maribor: 3-2 (0-2)

Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.

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