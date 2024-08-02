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Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürdü, cinayeti gören çocuğu boğdu

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürdü, cinayeti gören çocuğu boğdu

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yerde bir kadının yattığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kadının Aynur Çilli (43) olduğunu ve kafasına aldığı taş darbeleriyle öldüğünü belirleyen ekipler, kadının birlikte yaşadığı Mehmet A'yı (48) gözaltına aldı.

Şüphelinin Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, burada Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli'nin (8) de iple bağlanmış halde cesedini buldu.

Mehmet A'nın birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi tartışma sırasında taşla kafasına vurarak, annesinin öldürülmesine şahit olan çocuğu da eve götürüp boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Yapılan incelemenin ardından anne ve çocuğun cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çeşitli suçlardan 17 suç kaydı olduğu belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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