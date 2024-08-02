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Real Madrid-Milan maçında Arda Güler'e uyarı! 'Bunu bir daha yapma'

Real Madrid-Milan maçında Arda Güler'e uyarı! 'Bunu bir daha yapma'

Real Madrid'in dün gece oynadığı Milan mücadelesinde maça 11'de başlayan Arda Güler'in performansı geçer not aldı. Karşılaşmanın oynandığı esnada takımın kaptanı Modric'ten Arda'ya ufak bir uyarı geldi.

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Arda Güler, Real Madrid ile yeni sezon için top başı yaptı. Milan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan Arda Güler, güzel bir oyun ortaya koydu. 

Amerika'nın Chicago şehrinde oynanan mücadelede Real Madrid sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken, İspanyol devinin oyuncuları performanslarıyla geçer not aldı.

Defensa Cental'in haberine göre; maçın oynandığı anda Modric, Arda'ya uyarıda bulundu.

Fırsat gelmesine rağmen şut çekmediğini fark eden Modric, Arda Güler'i uyardı. Modric, "Bunu bidaha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan." dediği ifade edildi.

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