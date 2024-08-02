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Eski karısını tülbentle boğarak öldürürdü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski karısını tülbentle boğarak öldürürdü!

 Siirt'te bir kadın eski eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, İ.K, dün saat 22.00 sıralarında eski eşi Saliha K'nin evine gitti. İ.K, tartıştığı Saliha K'yi tülbentle boğdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saliha K, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan İ.K, Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde intihara teşebbüs etti. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan İ.K, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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