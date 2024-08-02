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Hamas lideri Haniye, Katar'da defnedilecek

Hamas lideri Haniye, Katar'da defnedilecek

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenlenecek.

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Hamas siyasi lideri İsmail Haniye, bugün Katar’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cuma namazının ardından cenaze programı düzenlenecek.

Cenaze namazına Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katılacak.

Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bir çok milletvekili törene katılacak.

İsmail Haniye Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedilecek.

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