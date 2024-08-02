Ekrem İmamoğlu 5 yıl Cumhurbaşkanı adayı olamayacak! Bomba kulis

Yazar Talat Atilla, 24. Ceza Dairesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "5 yıl süreyle kamu haklarından mahkumiyet" kararı verdiği yönünde kulis paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin işletilmesini talep ederek 'belli haklardan yoksun bırakma' ve 'bir kamu görevini üstlenmekten' mahrum bırakılmasını istemişti.

Yargıtay onarsa cumhurbaşkanı adayı olamayacak

Turktime yazarı Talat Atilla, bugünkü yazısında İmamoğlu hakkında bomba bir kulis paylaştı:

"Yargılama Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstinaf Mahkemesi’ne geldi. Şimdiye kadar devam eden istinaf sürecinde aldığım özel bilgiye göre 24. Ceza Dairesi, İmamoğlu'na "5 yıl süreyle kamu haklarından mahkumiyet" kararı verdi.

Henüz İmamoğlu'na tebliğ edilmeyen karar Yargıtay tarafından da onanırsa İmamoğlu, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

Bu kararla birlikte siyasette taşların yerinden oynama ihtimali büyük. Çünkü...

Mansur Yavaş ile birlikte Erdoğan'ın karşısına çıkma ihtimali en yüksek siyasetçi Ekrem İmamoğlu'ydu."