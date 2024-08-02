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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dün itibarıyla 7 ülkeden 26 kişinin takasıyla son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yönetiminde Ankara'da yapılan rehine takası operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini belirten Altun, "Türkiye, farklı ülkelerle farklı şekil ve düzlemlerde ilişkiler geliştirebilen diplomatik bir ağır sıklet gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, bu diplomatik kapasitesini farklı aktörlerle etkili işbirliği yoluyla barış ve istikrarın hizmetinde kullandığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, dün itibarıyla 7 farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir. Türk istihbaratı, küresel anlamda rekabet ve hasımlık ilişkisi içinde olan güçlerin iletişimini gerektiren bu tarihi operasyon için diyalog ve arabuluculuk kanalları kurdu. Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir."

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