Ankara'daki dev casus takası! Putin ve Biden esirleri havaalanında karşıladı
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla ülkelerine dönenleri havalimanında karşıladı.
Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile gazeteci Alsu Kurmasheva ve Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Ankara'daki takas operasyonu sonucu Amerikalı yetkililere teslim edildi.
ABD'ye götürülen 3 Amerikalı, indikleri Maryland'deki hava üssünde alkışlarla karşılandı.
Karşılayanların arasında ailelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de olduğu çok sayıda yetkili yer aldı.
Dönüşlerinden önce basına konuşan Biden, salıverilmelerini memnuniyetle karşıladı ve "Acımasız çileleri sona erdi." ifadesini kullandı.