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Ankara'daki dev casus takası! Putin ve Biden esirleri havaalanında karşıladı

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Ankara'daki dev casus takası! Putin ve Biden esirleri havaalanında karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla ülkelerine dönenleri havalimanında karşıladı.

Ankara'daki dev casus takası! Putin ve Biden esirleri havaalanında karşıladı

Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile gazeteci Alsu Kurmasheva ve Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Ankara'daki takas operasyonu sonucu Amerikalı yetkililere teslim edildi.

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Ankara'daki dev casus takası! Putin ve Biden esirleri havaalanında karşıladı

ABD'ye götürülen 3 Amerikalı, indikleri Maryland'deki hava üssünde alkışlarla karşılandı.

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Ankara'daki dev casus takası! Putin ve Biden esirleri havaalanında karşıladı

Karşılayanların arasında ailelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de olduğu çok sayıda yetkili yer aldı.

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Ankara'daki dev casus takası! Putin ve Biden esirleri havaalanında karşıladı

Dönüşlerinden önce basına konuşan Biden, salıverilmelerini memnuniyetle karşıladı ve "Acımasız çileleri sona erdi." ifadesini kullandı.

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