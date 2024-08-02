Erdoğan kapatılan Instagram'dan paylaşım yapıp sildi: Hayırlı Cumalar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Instagram'a erişim engeli getirilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 'hayırlı cumalar' mesajı attı, paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı.

Abone ol

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından ise 'Hayırlı Cumalar' mesajı geldi. Erdoğan'ın paylaşımı dakikalar sonra kaldırıldı.

Türkiye'deki Instagram kullanıcıları uygulamaya yalnızca VPN üzerinden erişebiliyor.

Ne olmuştu?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişimi engelledi. BTK tarafından yapılan ilk açıklamada, platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.Öte yandan, BTK'nın web sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde de, Instagram'a erişimin engellendiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptal edildiğine ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Gönderi kısa sürede AYM'nin sosyal medya sayfasından kaldırıldı. AYM'nin sitesine de erişim sağlanamadığı görüldü.