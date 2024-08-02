BIST 10.633
DOLAR 33,16
EURO 35,92
ALTIN 2.625,73
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan kapatılan Instagram'dan paylaşım yapıp sildi: Hayırlı Cumalar

Erdoğan kapatılan Instagram'dan paylaşım yapıp sildi: Hayırlı Cumalar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Instagram'a erişim engeli getirilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 'hayırlı cumalar' mesajı attı, paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı.

Abone ol

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından ise 'Hayırlı Cumalar' mesajı geldi. Erdoğan'ın paylaşımı dakikalar sonra kaldırıldı.

Türkiye'deki Instagram kullanıcıları uygulamaya yalnızca VPN üzerinden erişebiliyor.

Ne olmuştu? 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişimi engelledi. BTK tarafından yapılan ilk açıklamada, platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.Öte yandan, BTK'nın web sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde de, Instagram'a erişimin engellendiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptal edildiğine ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Gönderi kısa sürede AYM'nin sosyal medya sayfasından kaldırıldı. AYM'nin sitesine de erişim sağlanamadığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana defnedildi
Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana defnedildi
İstanbul temmuz ayı enflasyonu! En çok artan ve düşen ürünler
İstanbul temmuz ayı enflasyonu! En çok artan ve düşen ürünler
Mahmut Tekdemir'in yeni adresi belli oldu! 1 yıllık imza...
Mahmut Tekdemir'in yeni adresi belli oldu! 1 yıllık imza...
Suikast girişimi sonrası ABD'de Gizli Servis'e güven çakıldı
Suikast girişimi sonrası ABD'de Gizli Servis'e güven çakıldı
Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" uyarısı
Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" uyarısı
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Rekabet Kurulu'ndan o firmaya 20,7 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan o firmaya 20,7 milyon lira ceza
MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak
MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?