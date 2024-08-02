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Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,1 milyona ulaştı" dedi.

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Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılının ilk çeyreğinde 18,1 milyar lira servis gelirleri elde etti.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2024) sonuçlarını paylaştı. Şirketin servis gelirleri bu dönemde 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 17,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 19,9 milyona yükselirken, toplam bazının yüzde 78,5'ini faturalı aboneler oluşturdu. Şirketin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

- Dijital müşteri sayısı 17,1 milyon oldu

Vodafone'un 'Vodafone Yanımda' ve 'Online Self Servis' gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,1 milyona ulaştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 318 milyonu aştı. Mali yılın ilk çeyreğinde, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artışla 1268 petabyte'a yükseldi.

Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği 'Her Şey Yanımda' online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 195 milyona yaklaştı. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,9 milyona ulaştı. Şirketin 1000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Aksoy, 'Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,1 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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