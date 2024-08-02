BIST 10.633
DOLAR 33,16
EURO 35,92
ALTIN 2.625,73
HABER /  EKONOMİ

İstanbul temmuz ayı enflasyonu! En çok artan ve düşen ürünler

İstanbul temmuz ayı enflasyonu! En çok artan ve düşen ürünler

İstanbul'da, temmuzda fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün limon, en çok düşen ürün ise kadın bluzu oldu.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 111'inin perakende fiyatı arttı, 49'unun fiyatı düştü, 82 ürünün fiyatında ise değişim olmadı.

Temmuz ayında yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 53,34 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatlar, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundaki yardımcı okul kitaplarında yüzde 50,51, konut harcamaları grubundaki elektrikte yüzde 38, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulyede yüzde 33,31 arttı. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundaki röntgen çekimi ücreti yüzde 23,66, laboratuvar tahlil ücreti yüzde 23,61 ve hastane ameliyat ücreti yüzde 22,68 artış gösterdi.

Kadın bluzu fiyatı yüzde 18,31 düştü

Temmuzda giyim harcamaları kadın giyimi alt grubunda yer alan bluz fiyatları yüzde 18,31 geriledi. Böylece kadın bluzu, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, çocuk giyimi alt grubunda yüzde 13,14 ile çocuk bluzu, kadın giyimi alt grubunda yüzde 10,24 ile etek, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 10 ile erik, kadın giyimi alt grubunda yüzde 9,73 ile elbise, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 8,73 ile kavun, yüzde 8,10 ile patlıcan ve yüzde 7,44 ile armut olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Tekdemir'in yeni adresi belli oldu! 1 yıllık imza...
Mahmut Tekdemir'in yeni adresi belli oldu! 1 yıllık imza...
Suikast girişimi sonrası ABD'de Gizli Servis'e güven çakıldı
Suikast girişimi sonrası ABD'de Gizli Servis'e güven çakıldı
Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" uyarısı
Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" uyarısı
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Rekabet Kurulu'ndan o firmaya 20,7 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan o firmaya 20,7 milyon lira ceza
MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak
MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor