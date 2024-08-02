BIST 10.633
DOLAR 33,16
EURO 35,92
ALTIN 2.625,39
HABER /  GÜNCEL

Suikast girişimi sonrası ABD'de Gizli Servis'e güven çakıldı

Suikast girişimi sonrası ABD'de Gizli Servis'e güven çakıldı

ABD'de yapılan ankete göre, ABD halkının neredeyse yüzde 70'i, eski Başkan Donald Trump'a yapılan suikast girişiminde ihmalin bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Gizli Servis'e güven dip yaptı.

Abone ol

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 25-29 Temmuz arasında bin 143 ABD'liye Gizli Servis'in performansı hakkında sorular yöneltildi.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 30'u, seçimlerden önce başkan adaylarını şiddete karşı korumada Gizli Servis'e "son derece ya da çok güvendiğini" söyledi.

Trump'a suikast girişimi hakkında da soru yöneltilen ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, Gizli Servis'in suikast girişiminde "en azından orta seviyede sorumlu" olduğu görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yarısı, Trump'a suikast girişiminde Gizli Servis'in "büyük sorumluluğu" olduğunu ifade ederken, yaklaşık yüzde 40'ı ise silahlara erişimin kolay olmasının suikast girişiminde etkili olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yarısı da suikast girişiminin meydana geldiği Pensilvanya eyaleti güvenlik güçlerinin ihmali olduğu görüşünü savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" uyarısı
Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" uyarısı
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Rekabet Kurulu'ndan o firmaya 20,7 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan o firmaya 20,7 milyon lira ceza
MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak
MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor
İtfaiye eri yangına müdahale ederken uçurumdan düşüp öldü
İtfaiye eri yangına müdahale ederken uçurumdan düşüp öldü
Ekrem İmamoğlu 5 yıl Cumhurbaşkanı adayı olamayacak! Bomba kulis
Ekrem İmamoğlu 5 yıl Cumhurbaşkanı adayı olamayacak! Bomba kulis