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Milli atletimiz Buse Savaşkan finalde

Milli atletimiz Buse Savaşkan finalde

Milli atletimiz Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92’lik derecesiyle finalde mücadele etmeye hak kazandı.

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Yüksek atlama dalında Türkiye’yi Paris Olimpiyatları’nda temsil eden Buse Savaşkan, Stade de France’da yapılan mücadelede harika bir performansa imza attı.

Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci sporcumuz olan Buse Savaşkan'ın yer alacağı final 4 Ağustos Pazar 20.55'te başlayacak.

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