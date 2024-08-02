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Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi erişime kapatıldı." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiası doğru değildir. Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, 'Anayasa Mahkemesinin kararıyla' ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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