Olimpiyatlara eli cebinde damga vurmuştu! Yusuf Dikeç'in aldığı para ödülü olay oldu

Olimpiyat şampiyonlarının madalya kazanmaları halinde alacakları mali ödülleri, sosyal medyada merak konusu oldu. Mali ödüller her ülkeye göre farklılık gösteriyor. Eli cebinde ve rahat tavırlarıyla dünyada gündem olan havalı tabancı kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in aldığı para ödülü dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

Fransa’da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları sürüyor. 10 metre havalı tabancı kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi Sırbistan temsilcilerine geçilerek gümüş madalya almıştı.

Yusuf Dikeç, karşılaşma sırasındaki rahat tavırlarıyla bir anda dünyanın gündemine oturdu.

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı.

“Masrafsız amca” lakabı takıldı

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takıldı.

Bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti.

Öte yandan olimpiyatlarda madalya kazanan milli sporculara ne kadar para ödülü verildiği merak konusu haline geldi. Dikeç'in aldığı ödülse dudak uçuklattı.

Türkiye'de altınla hesaplanıyor

Olimpiyatlara katılan her ülke farklı miktardaki para veya ev gibi ödüller ile madalya kazanan sporcularını ayrıca ödüllendiriyor.

Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya alan sporcularına verilen ödül ise cumhuriyet altını üzerinden veriliyor.

600 cumhuriyet altını

Yönetmeliğe göre olimpiyatlarda altın madalya kazanan sporcu bin cumhuriyet altını, gümüş madalya kazanan isim 600 cumhuriyet altını ve bronz madalya alan sporcu ise 300 cumhuriyet altını ile ödüllendiriliyor.

Güncel olarak bir cumhuriyet altını bugünkü kura göre 17 bin 589 Türk Lirası civarında seyrediyor.

Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamalara göre ise olimpiyatlardaki madalyalara göre alınan altınların TL cinsinden karşılığı şu şekilde:

Altın madalya: 1000 cumhuriyet altını ile yaklaşık 17 milyon 589 bin Türk Lirası

Gümüş madalya: 600 cumhuriyet altını ile yaklaşık 10 milyon 553 bin 400 Türk Lirası

Bronz madalya: 300 cumhuriyet altını ile yaklaşık 5 milyon 276 bin 700 Türk Lirası