Emrah Doğru'nun Ekol TV'si neden hedefte? Hadi Özışık açıkladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, son dönemde yayınlarıyla dikkat çeken Ekol TV'ye yönelik saldırıların neden arttığını yazdı.

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Ekol TV, son dönemde yıldızı parlayan kanallar arasında. Habercilikte medyaya farklı bir soluk getiren Ekol TV, yayınları ve programlarıyla dikkat çekiyor.

"Başarıyı alkışlamak yerine onu çimdiklemeye başladılar"

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özıyşık, Ekol TV'nin neden eleştiri oklarının hedefinde olduğunu yazısında paylaştı:

"Ekran demişken... Yeni bir haber kanalı kuruldu üç ay önce. EKOL TV kısa zamanda kocamış rakiplerine kafa tutmaya başladı. Hal böyle olunca; geçmişi pırıl pırıl olan genç bir kardeşimiz Emrah Doğru'ya pis oklarını yöneltmeye başladılar.

Muhabirlikten, TV Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yükselen Emrah Doğru'nun elde ettiği başarıyı alkışlamak yerine onu çimdiklemeye başladılar.

Niye?

Her gece aynı isimleri ekrana çıkarmak yerine, fikri ve vicdanı hür isimlerle yol alıyor diye... "Boş yapanlar"la değil, fikir üretenlerle ekranı zenginleştirdiği için Emrah Doğru da Fahrettin Altun gibi hedefte...

Ertuğrul Özkök yıllar önce İnternethaber'e geldiğinde...

"Hadi sen ne yaptın?" demişti bana... Ne yaptığımı sorunca, "Oğlum bu başarı karşısında dostların çok sevinecek. Ama dost gibi görünüp, seni çimdikleyenler çoğalacak" demişti...

Aynen öyle oldu!

Zaman geçtikçe... İnternethaber büyüdükçe... Dost görünümlü düşmanlarım arttı. 24 yıl önce kendi halinde bir gazeteci olan Hadi Özışık'ın düşmanları kat kat arttı. Olmadık iftiralara maruz kaldım. FETÖ'cü ile oldum! Beni ve ailemi yok etmek için her şeyi yaptılar. ÖZIŞIK soyadı, İnternethaber gibi devasa bir yayın grupu oluştuğu için bunlara hep battı.

Emrah Doğru'ya yapılan da budur!

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