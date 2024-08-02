İnstagram, EKOL TV ve Özgür Özel'in emekli kozu!

Ekranlar iyice çamur olmaya başladı. Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, her gece aynı isimler ekranlarda öfke saçıyor. Fikir üretmek yerine çamur olmayı tercih ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözü bunlara o kadar batmış ki, İsrail'in katliamlarına ateş püsküreceklerine, "İsrail bir gece ansızın nasıl geldi" diyebilecek kadan alçalıyorlar. Bir başkası, "İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı" diye Haniyye'ye yapılan alçak saldırıyı meşrulaştırmaya çalışıyor.



Haniyye'ye suikast yapılmış, dünya ayakta... Türkiye bir günlük yas ilan ediyor diye, bunlar Haniyye'nin katledilmesine üzüleceklerine bir günlük yas ilanına tepki gösterip kahroluyorlar.

Kalbinde toz zerresi kadar iman olan herkes Haniyye'ye yapılan suikaste sosyal medyada tepki gösteriyor. İnstagram, Facbook gibi bataklıklarda Haniyye'ye taziyelerini yazan ahalinin yorumları siliniyor. Türkiye bu alçaklığa karşı erişim engeli getiriyor, her akşam bir ekranda boy gösteren şeref yoksunları yapılan alçaklığa kızacaklarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a saldırıyor.

"Fahrettin Altun fişi çekti" diyorlar...

Dert ne peki?

İnstagram mı?



Daha düne kadar iktidar medyasında köşe kapanlar, Erdoğan'ın uçağında takla atanlar, Fahrettin Altun'u gördüklerinde neredeyse secde edenler, bugün İnstagram bahanesiyle öfke kusuyorlar.

Fahrettin Altun "köle" olmayı reddedince, her denilene "he" demeyince bunların "ortak düşmanı" oldu. İsrail'e, düşmanlık yapacaklarına Fahrettin Altun'a düşmanlık yapıyorlar.

Ağababaları böyle istiyor çünkü!

EMRAH DOĞRU'NUN EKOL TV'Sİ

Ekran demişken... Yeni bir haber kanalı kuruldu üç ay önce. EKOL TV kısa zamanda kocamış rakiplerine kafa tutmaya başladı. Hal böyle olunca; geçmişi pırıl pırıl olan genç bir kardeşimiz Emrah Doğru'ya pis oklarını yöneltmeye başladılar.

Muhabirlikten, TV Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yükselen Emrah Doğru'nun elde ettiği başarıyı alkışlamak yerine onu çimdiklemeye başladılar.

Niye?

Her gece aynı isimleri ekrana çıkarmak yerine, fikri ve vicdanı hür isimlerle yol alıyor diye... "Boş yapanlar"la değil, fikir üretenlerle ekranı zenginleştirdiği için Emrah Doğru da Fahrettin Altun gibi hedefte...

Ertuğrul Özkök yıllar önce İnternethaber'e geldiğinde...

"Hadi sen ne yaptın?" demişti bana... Ne yaptığımı sorunca, "Oğlum bu başarı karşısında dostların çok sevinecek. Ama dost gibi görünüp, seni çimdikleyenler çoğalacak" demişti...



Aynen öyle oldu!

Zaman geçtikçe... İnternethaber büyüdükçe... Dost görünümlü düşmanlarım arttı. 24 yıl önce kendi halinde bir gazeteci olan Hadi Özışık'ın düşmanları kat kat arttı. Olmadık iftiralara maruz kaldım. FETÖ'cü ile oldum! Beni ve ailemi yok etmek için her şeyi yaptılar. ÖZIŞIK soyadı, İnternethaber gibi devasa bir yayın grupu oluştuğu için bunlara hep battı.



Emrah Doğru'ya yapılan da budur!

ÖZGÜR ÖZEL'İN EMEKLİ SİYASETİ

Kemal Kılıçdaroğlu yıllar yılı niye kaybetti, niye istediği sonuçları alamadı, niye Tayyip Erdoğan'a yenilgi tattıramadı?



Özgür Özel'in yaptığı siyaseti dikkatle izlediğimizde, bu soruların cevabını bulmak zor değil. Kılıçdaroğlu, "Tayyip Erdoğan" diyordu, Özgür Özel, "Emekli" diyor... Kılıçdaroğlu "Kontrollü darbe, tiyatro" diyordu, Özgür Özel "Bal gibi darbe" diyor FETÖ'nün o hain kalkışması için...

Özgür Özel aslında Demirelvari siyaset yapıyor ve ilk seçimde sonuç almasının nedeni de bu!



Ve fakat...

Özgür Özel'in belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili yaptığı çıkış, doğru bir çıkış değil... "Sen emeklinin maaşını 17 bin lira yap, bizim bütün belediyelerimiz SGK borçlarını ödesin" demesi, siyasi şantajdan başka bir şey değil...

Sorarlar adama...

Hani belediyelerin parası yoktu?

Sen bir çırpıda bu parayı ödeyebilecek güçteysen, bugüne kadar niye ödemedin? Ödeyebilecek gücün varsa eğer, emekliyi paravan olarak kullanmak de neyin nesi!

Emekliyi bu kadar düşünüyorsan eğer... Önce borcunu öde, sonra da emeklinin hakkını ara... Siyasi şantaj niye?