Marmaris Kent Konseyi, başkanlık seçimi için hazırlıklara başlarken, uzun süredir başkanlık yapan Ufuk Beytekin'in yeniden adaylığını açıklaması halk arasında olumsuz tepkilere neden oldu. Beytekin'in görev süresince yapılan çalışmalar yetersiz bulundu.

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Marmaris Kent Konseyi’nde eski başkan Ufuk Beytekin'in yeniden adaylığına halktan yoğun tepki

Marmaris Kent Konseyi yeni seçimlere hazırlanırken eski başkan Ufuk Beytekin'in tekrar aday olması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanmadı.

2022 yılında Marmaris Kent Konseyi'ni yapısı yenilendi. Konseyin 24 üyesinden 12'sinin istifa etmesi, konseyin işleyişini ve hedeflerini derinden etkiledi.

Marmaris Kent Konseyi, kentteki önemli aktörleri bir araya getiren, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, siyasi partiler ve muhtarların temsilcilerinin yer aldığı kapsayıcı bir platform olarak biliniyor.

İstifaların perde arkası

İstifa eden üyeler tarafından eski konsey başkanı Ufuk Beytekin'in kişisel davalarını ve mahkemeye intikal etmiş meselelerini Marmaris Kent Konseyi’nin adıyla gündeme getirdiğini, bu yolla sivil toplum kuruluşlarının hepsini bu olayların içine çekmeye çalıştığı iddia edildi. İstifa eden üyeler, "Biz Marmaris için çalışıyoruz, derdimiz sizin gibi bireysel değil" diyerek Beytekin'in tutumunu eleştirdiler.

Ufuk Beytekin ise, bu istifaların ardından istifa eden üyeleri "taraf" olarak hedef gösterdi ve Marmaris belediye başkanını ve CHP’yi suçlamaya başladı. Beytekin'in, aktif yasadışı partilerle birlikte hareket etmeye başlaması, Marmaris halkı tarafından ciddi tepkilere yol açtı.

Halkın beklentisi: Göreve odaklanması ve çözüm üretmesi

Marmaris halkı, Kent Konseyi'nden ulaşım, içme suyu, eskimiş kanalizasyon altyapısı ve domuz sürülerinin yarattığı tehlike gibi temel sorunlara çözüm bulmasını beklerken, konseyin bu konular yerine sürekli başka meselelerle ilgilenmesi halkın tepkisini çekti. Halk, konseyin asli görevine odaklanması ve kentteki sorunlara çözüm üretmesini talep ediyor.

Beytekin'in yeniden adaylığına tepki

Ufuk Beytekin, yeni dönemde de Marmaris Kent Konseyi başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak Beytekin'in başkanlığı döneminde pek çok yeni gayrimenkul edindiği iddiaları halk arasında tartışılmaya başlandı.