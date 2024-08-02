AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

AJet'in Trabzon-Bursa uçuşunu gerçekleştiren uçağı, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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AJet'e ait Trabzon'dan saat 10.55'te kalkan VF4517 sefer sayılı uçak, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş takımlarının açılmaması nedeniyle iniş yapmadı.

Burada pisti pas geçen uçağın pilotları, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi. Kuledeki hava trafik kontrolleri AJet uçağına iniş izni verdi.

İlk denemede pisti pas geçen pilot, ikinci denemede sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçağın iniş yaptığı bölgeye tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Uçaktan inen yolcular, valizlerini almak için İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'ne geçti.

Yolcuların karayolu ile İstanbul Havalimanı'ndan Bursa'ya gönderileceği, Bursa'dan Trabzon'a gidecek yolcuları almak için ise Ankara'dan bir uçağın Bursa'ya doğru havalandığı belirtildi.

Acil iniş yapan uçak bakım için hangara çekildi.