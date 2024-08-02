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Demet Özdemir'den çifte film sürprizi

Demet Özdemir'den çifte film sürprizi

Demet Özdemir'in eylül ve ekim ayı programı belli oldu. Özdemir, biri dijital platforma diğeri festival filmi olmak üzere peş peşe iki film çekecek.

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"Adım Farah" dizisinden sonra hangi projelerde yer alacağı merak edilen Demet Özdemir, eylül ve ekim aylarında iki sinema filmi için kamera karşısına geçecek. İlk film Gold Film ile Disney Plus için çekilecek, ikinci film ise festival filmi olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Özdemir, eylül ayında Gold Film ile anlaşarak Disney Plus için bir film çekecek. Henüz adı açıklanmayan filmin senaryosunu “Aşk Taktikleri” serisini yazan Pelin Karamehmetoğlu kaleme alacak, yönetmenliğini ise Hülya Gezer üstlenecek.

Eylül ayındaki çekimlerinin ardından Demet Özdemir, ekim ayında bir festival filmi için sete çıkacak. Bu filmin yönetmeni ise, “Cennetten Kovulmak” filmi ile 50. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan ve “Okul Tıraşı” filmi ile 71. Berlin Film Festivali’nin Panorama Bölümü’ne seçilen ve FIPRESCI Ödülü kazanan Ferit Karahan olacak.

Sinema projelerinin ardından Demet Özdemir'in, ana akıma dönüş yaparak yeni bir dizide yer alması gündemde. MF Yapım’dan teklif alan Özdemir, Pınar Bulut’un yazdığı ve “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin devamı niteliğinde olan “Aşk Bir An” dizisi için de düşünülüyor. Ünlü oyuncunun bu teklife vereceği karar ise büyük merak konusu.

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