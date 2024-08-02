Şanlıurfa'da 5 çocuğun öldüğü kaza! Flaş gelişme

Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Mustafa K, tutuklandı.

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Kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan araç sürücüsü Mustafa K. (19), adliyeye sevk edildi. Sürücü, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan 34 GB 7089 plakalı otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler hayatını kaybetmiş, 2 çocuğun anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.