BIST 10.483
DOLAR 33,23
EURO 36,32
ALTIN 2.595,50
HABER /  GÜNCEL

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele için düğmeye bastı: 1 günün cezası 40 bin lira

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele için düğmeye bastı: 1 günün cezası 40 bin lira

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sigortasız işçi çalıştıran, prim gün sayısını eksik gösteren ya da maaşların bir kısmını elden ödeyerek primleri eksik yatıran işyerleri için sıkı denetimlere başladı. İşverenlere 1 gün bile eksik yatırmaları halinde 40 bin liralık bir ceza uygulanırken kayıt dışı çalıştırılan işçilerin primleri gecikme cezası ve zammıyla tahsil edilmeye başlandı.

Abone ol

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele için düğmeye bastı. İşyerlerine yapılan baskınlarda usulsüz sigorta prim işlemleri için cezalar kesilmeye başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortasız işçi çalıştıran, prim gün sayısını eksik gösteren ya da maaşların bir kısmını elden ödeyerek primleri eksik yatıran işyerleri için sıkı denetimlere başladı.

İşverenlere 1 gün bile eksik yatırmaları halinde 40 bin liralık bir ceza uygulanırken kayıt dışı çalıştırılan işçilerin primleri gecikme cezası ve zammıyla tahsil edilmeye başlandı.

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadelede yaptırımlarını artırdı. SGK, özellikle yabancı işçilerin yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlerde ve küçük ölçekli işletmelerde yaptığı çat kapı denetimlerini sıklaştırdı.

SGK, diğer yandan istihdamla mücadelede yerel medya ve taşra teşkilatları aracılığıyla geniş bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

Yeni düzenleme işyerlerine, işçilerin meslek kodlarının çalıştıkları işe uygun olarak bildirme zorunluluğu getirildi. Yanlış bildirimler için işçi başına asgari ücretin onda biri kadar ceza verilecek.

5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu olacak ve elden ödeme yapılması halinde ceza kesilecek.

Ayrıca SGK, Türkiye’de çalışan yabancı işçiler ve mesleki eğitim alan stajyerlerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini duyurdu. Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu işçiler için 56 bin lira, izinsiz çalışan yabancılara ise 45 bin lire ceza kesileceği açıklandı.

SGK
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Şanlıurfa'da 5 çocuğun öldüğü kaza! Flaş gelişme
Şanlıurfa'da 5 çocuğun öldüğü kaza! Flaş gelişme
Galatasaray ile Beşiktaş'tan Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı
Galatasaray ile Beşiktaş'tan Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı
Demet Özdemir'den çifte film sürprizi
Demet Özdemir'den çifte film sürprizi
Diyarbakır'da korkunç kaza! Otomobil ile iki tır feci şekilde çarpıştı:
Diyarbakır'da korkunç kaza! Otomobil ile iki tır feci şekilde çarpıştı:
Bakan İbrahim Yumaklı'dan peynir tebliği taslağına ilişkin açıklama
Bakan İbrahim Yumaklı'dan peynir tebliği taslağına ilişkin açıklama
ÖSYM duyurdu: YKS terci süresi uzatıldı, işte son tarih...
ÖSYM duyurdu: YKS terci süresi uzatıldı, işte son tarih...
Marmaris Kent Konseyi’nde eski başkan Ufuk Beytekin'in yeniden adaylığına halktan yoğun tepki
Marmaris Kent Konseyi’nde eski başkan Ufuk Beytekin'in yeniden adaylığına halktan yoğun tepki
Manisa'da karı-kocanın kaderi bir oldu: Ağaca çarpan otomobilde can verdiler
Manisa'da karı-kocanın kaderi bir oldu: Ağaca çarpan otomobilde can verdiler
AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Instagram'a erişim engeli! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan yeni açıklama
Instagram'a erişim engeli! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan yeni açıklama