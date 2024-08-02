Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! ABD'den İran'a karşı askeri hamle

ABD, İran'dan İsrail'e yönelik tehditlere karşılık olarak Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları ve birlikler sevk etme kararı aldı. Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin savaş hazırlığını artırdığı ve gerekli önlemleri aldığı belirtilirken, sevkiyat için üst düzey yetkililerin onayı bekleniyor.

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ABD'nin NYT'ye konuşan bir askeri yetkili, İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir tehdide karşılık olarak Orta Doğu'ya ilave birlikler sevk etme kararı aldığını belirtti.

ABD, İsrail'i korumak için Orta Doğu'ya ilave savaş uçağı gönderme kararı aldı

Yetkili, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin, savaş hazırlığını artırmak, ABD askerlerini ve müttefiklerini İran veya İran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı korumak için "gerekli önlemleri" aldığını söyledi.

Sevkiyat için onay bekleniyor

Askeri yetkili, bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Orta Doğu'ya "mümkün olduğunca çabuk" şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin da dahil, üst düzey yetkililerden sevkiyat için nihai onayın beklendiği kaydedildi.