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Zaniolo'dan Galatasaray itirafı: Yaşadığım tecrübelerim...

Zaniolo'dan Galatasaray itirafı: Yaşadığım tecrübelerim...

Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, yurt dışı tecrübelerinin hem futbolcu hem de birey olarak olgunlaşmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, Atalanta'daki rekabetin yüksek seviyede olduğunu ve baskı hissetmediğini, bunu bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Kendisine gelen transfer teklifi sürecini anlatarak sözlerine başlayan İtalyan oyuncu, "Atalanta'nın ilgisini öğrendiğimde başka kimseyi dinlemedim. Gelen çağrı sonrası tek hedefim Gian Piero Gasperini'ye ulaşmak oldu. O, benim için ideal antrenördü. Bu, kariyerimin bu aşamasında atılacak en uygun adım." ifadelerini kullandı.

"Tek odak noktam Real Madrid maçı"

Yaşadığı sakatlığın ardından takıma katılan Zaniolo, Real Madrid ile oynanacak Süper Kupa maçında hazır olmak istediğini belirtti ve şu sözleri sarf etti:

"Pazartesi ilk grup antrenmanımı yaptım: Kendimi çok daha iyi hissediyorum, sakatlık geride kaldı. Elbette gol sayısı önemli, ama kısa vadeli hedefler koyuyorum. Tek odak noktam Super Kupa için yüzde 100 hazır olmak."

Galatasaray hakkında konuştu

Zaniolo, Galatasaray ve Aston Villa tecrübesiyle ilgili olarak, "Yurt dışına gitmek hem futbolcu hem de erkek olarak gelişmemi sağladı. Şimdi eskisinden daha olgunum. Ama bu, bunlarla ilgili her şeyi sileceğim anlamına gelmiyor. Pek çok olumsuz şeyin yanı sıra olumlu şeyler de yaşadım" dedi.

25 yaşındaki oyuncu ayrıca takımdaki rekabet hakkında, "Baskı mı? Hissetmiyorum. Bu son şansım olduğunu düşünmüyorum. Bu, değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Rekabetten korkmuyorum, burada seviye çok yüksek." dedi.

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