Fransa'dan vatandaşlarına acil kodlu 'İran' uyarısı

İran, Hamas lideri İsmail Haniye suikastının intikamını alma sözü verirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarına askeri tırmanma riski nedeniyle ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.Abone ol
İran ile İsrail arasında gerilim tırmanırken, tüm gözler bölgeye çevrildi. İran, İsrail'i suçladığı Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye suikastının intikamını alma sözü vererek bölgede yeni bir çatışma çıkmasından korkulmasına yol açtı.
'İran'ı derhal terk edin'
Fransa Dışişleri Bakanlığı İran’ı ziyaret eden vatandaşlarına “bölgede askeri tırmanma riskinin artması nedeniyle” derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.