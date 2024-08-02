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Kamuda kontenjan kararı protestolarında ağır bilanço: 32 çocuk öldü!

Kamuda kontenjan kararı protestolarında ağır bilanço: 32 çocuk öldü!

UNICEF, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasına karşı yapılan protestolarda 32 çocuğun hayatını kaybettiğini ve birçok çocuğun yaralandığını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasının ardından başlayan protestolarda 32 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNICEF Güney Asya Bölge Sorumlusu Sanjay Wijesekera, konuya dair yazılı açıklamada bulundu.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Wijesekera, birçok çocuğun ise yaralandığını veya gözaltına alındığını aktardı. Wijesekera, Bangladeş'in de imza attığı sözleşmeler gereği, çocukların gözaltına alınmasına son verilmesini talep etti.

Çocukların her zaman korunması gerektiğine işaret eden Wijesekera, bunun herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Wijesekera, tüm şiddet eylemlerini kınadığını bildirerek, evladını kaybeden tüm ailelere taziyelerini sundu.

Ülkedeki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, söz konusu protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı kaydedilmişti.

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