İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan alçak paylaşım! Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından İbranice, İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Katz paylaşımında "Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor" dedi.

Katz paylaşımına şu ifadelerle devam etti:

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim.

.@RTErdogan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.



Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor… pic.twitter.com/LFYbTqaPRc — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024

Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Katz'ın bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak tepkisini dile getirdi. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" ifadelerini kullandı.