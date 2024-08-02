Fahrettin Altun'dan İsrail Dışişleri Bakanı'na çok sert tepki: Katil ruh hastası...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi. Altun, Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceklerini ve İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemlerinin hesabının bir gün sorulacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakındaki paylaşımına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi

İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Buraya bak, katil ruh hastası!

Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.

Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur!

Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!”

Buraya bak, katil ruh hastası!



Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.



Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın… https://t.co/xx0Kf5As2q — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2024

Katz ne demişti?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından İbranice, İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Katz, paylaşımında Türk Bayrağı ve camilerin olduğu bir fotoğrafı alevler içinde gösterirken, Erdoğan'ın resmini de önlerine koymuştu.

Katz paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

@RTErdogan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor.

Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim.