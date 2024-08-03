Benzine indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları, depoları doldurmak için bekleyin
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları değişiyor, 6 Ağustos itibari ile benzin grubunda indirim bekleniyor. İşte detaylar...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları listesi
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 45.07 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.57 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 22.80 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları listesi 3 ağustos cumartesi
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.20 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 22.93 TL