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Benzine indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları, depoları doldurmak için bekleyin

Benzine indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları, depoları doldurmak için bekleyin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları değişiyor, 6 Ağustos itibari ile benzin grubunda indirim bekleniyor. İşte detaylar...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. 

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları listesi 

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 45.07 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.57 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı  22.80 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları listesi 3 ağustos cumartesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.20 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı  22.93 TL

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