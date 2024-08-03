Benzine indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları, depoları doldurmak için bekleyin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları değişiyor, 6 Ağustos itibari ile benzin grubunda indirim bekleniyor. İşte detaylar...

Abone ol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 45.07 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.57 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 22.80 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları listesi 3 ağustos cumartesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.20 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 22.93 TL