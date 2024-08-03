SGK ile 13 banka anlaştı! Emekliye hangi avantajlar sağlanacak?

"Emekliler Yılı" kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla pek çok adım atılıyor. Son olarak SGK ve 13 banka anlaştı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı: