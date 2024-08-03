SGK ile 13 banka anlaştı! Emekliye hangi avantajlar sağlanacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı. Peki emeklilere hangi avantajlar sağlanacak?
"Emekliler Yılı" kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla pek çok adım atılıyor. Son olarak SGK ve 13 banka anlaştı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
-Milyonlarca emeklimiz emekliler yılı ilan edilmesiyle birçok fırsat, promosyon ve kampanya imkanından faydalanıyor. Yapılan düzenleme ile birlikte emekliler KYK yurtlarında ücretsiz konaklama, PTT Kargo’da indirim, yurt içi ulaşımlarda yüzde 20 indirimden faydalandı. Bayramda emeklilere bir kimlik kartı çıkarılarak şehirlerarası ulaşımdan yüzde 20 indirimli faydalanması sağlandı.
-Son olarak 13 banka ile SGK arasında bir protokol imzalandı. Banka enstrümanlarında emeklilerimizin daha rahat bir şekilde işlemlerini yapması sağlanacak.
-Şubelere gidildiğinde emeklilere bir öncelik durumu söz konusu olabilir. Şubelere gidildiğinde bankamatikten sıra alınarak işlem yapılıyor. Burada emeklilerimize öncelik sağlanabilir.